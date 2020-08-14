Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера

Основными руководителями частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, являются полковник Дмитрий Уткин и генеральный директор компании военной безопасности «Конвой» Константин Пикалов. Личности шефов организации раскрываются в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Журналисты пишут, что ЧВК Вагнера получила свое название от псевдонима Дмитрия Уткина — герр Вагнер. Уткин родился 11 июня 1970 года, был кадровым офицером и застал обе чеченские войны. В начале 2000-х его перевели в город Печора недалеко от границы с Эстонией, там он прослужил десять лет командиром 2-й бригады спецназа ГРУ.

В 2010-х годах Уткин стал работать в ЧВК «Славянский корпус», участвовавшей в боевых действиях в Сирии. Затем, в 2014-м, была создана ЧВК Вагнера, которая, по информации изданий, тренировалась на базе ГРУ возле Краснодара.

Указывается, что в 2018-2019 годах российские политтехнологи стали проявлять большую активность в Африке: они предлагали дружественным Москве кандидатам поддержку на выборах, в том числе финансовую, и личную защиту. К тому моменту Уткин стал слишком медийным, и ЧВК понадобилось новое лицо для выполнения операций. Им стал другой полковник — Константин Пикалов с позывным Мазай.

Пикалов родился 23 июля 1968 года, служил недалеко от Санкт-Петербурга. В 2016-м хотел участвовать в выборах от «Справедливой России», но ему отказали в регистрации. Пикалов также числится в черном списке Центробанка как подозреваемый в отмывании денег.

«Сотрудники африканского проекта Пригожина, с которыми нам удалось поговорить, утверждают, что Пикалов воевал и в Донбассе, и в Сирии, и хотя это звучит правдоподобно, независимо подтвердить это сложно», — говорится в материале. Несмотря на участие в конфликтах и присутствие в черном списке Центробанка, Пикалов трижды сумел получить туристическую визу в финском консульстве и посетить Финляндию, Эстонию, а также Казахстан.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.