В России рассказали о западных ЧВК в Ливии

Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о западных ЧВК, которые действуют в Ливии. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, наемники занимаются разведкой, снабжением различных местных группировок оружием и их тренировкой. Помимо этого, они охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям. Небензя подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся у Москвы данные, «этот момент западные коллеги принципиально обходят молчанием».

Постпред также опроверг данные Запада о том, что Россия отправляет боевиков ЧВК Вагнера на территорию Ливии. «Мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов — подходить к своей работе профессионально и беспристрастно», — заявил Небензя.

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В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Москву неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь часто шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.