Раскрыта хронология распространения российских ЧВК в мире после 2014 года

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) раскрыл хронологию распространения российских частных военных компаний (ЧВК) в мире начиная с 2014 года. Новый доклад организации опубликован на ее сайте.

Так, согласно опубликованной CSIS карте, в 2014-м российские наемники появились на Украине, в Сенегале, в Демократической Республике Конго и на Шри-Ланке. С 2015 года они присутствуют в Эсватини, Ливии и Сирии, а с 2016-го — в Азербайджане, Сербии и Индонезии.

С 2017 года, по информации центра, бойцы российских ЧВК задействованы в Таджикистане, Ираке, Египте, Судане, Южном Судане, Чаде и Венесуэле. В 2018-м наемники прибыли в Афганистан, Йемен, Южную Африку, Ботсвану, Центральноафриканскую Республику, Зимбабве, Бурунди, Мозамбик, Гвинею-Бисау, а также на Мадагаскар и Коморские острова.

В 2019 году к услугам российских ЧВК обратились в Мали, Нигерии и Республике Конго, а в 2020-м — Экваториальной Гвинее.

Россию неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь часто шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.