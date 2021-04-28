Африканская страна приостановила соглашение с Россией о создании морской базы

Судан в среду, 28 апреля, объявил о приостановке соглашения с Россией о строительстве морской базы на территории африканской страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным издания, действие договора приостановлено до утверждения его законодательным органом. Судан уведомил об этом российскую сторону.

О создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота стало известно в ноябре 2020 года. Сообщалось, что африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

При этом Россия получила право на провоз любого оружия через суданские порты. Перемещения кораблей не будут облагаться никакими пошлинами. Взамен Москва пообещала предоставлять помощь, в том числе в поисково-спасательных операциях, при соответствующем запросе от правительства Судана.