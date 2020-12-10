В Судане грабители напали на консульство Украины

В столице Судана Хартуме грабители напали на консульство Украины. Об этом сообщает агентство SUNA.

ЧП произошло утром вторника, 8 декабря. Бандиты, переодетые в форму вооруженных сил, ворвались в диппредставительство. Однако покинуть здание им не удалось: в бой с бандитами вступил подоспевший отряд Сил оперативной поддержки (СОП, аналог внутренних войск, сформированных из участвовавших в госперевороте бывших ополченцев и находящихся в ведении правительства — прим. «Ленты.ру»).

Преступников удалось арестовать. Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид позднее лично явился в полицию, чтобы опознать налетчиков. Похищенные деньги и ценности были возвращены.

Участие СОП в задержании преступников объяснили тем, что некоторые из бандитов носили опознавательные знаки того же подразделения.

11 апреля 2019 года армия Судана совершила в стране переворот после четырех месяцев протестов населения. Демонстранты требовали отставки президента, который был у власти 30 лет. Несмотря на переворот, протесты не прекратились. Участники также требовали передать власть гражданским лицам на трехлетний транзитный период. Судан временно отстранили от членства в Африканском союзе.