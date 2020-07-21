Свергнутый президент Судана предстал перед судом

Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир предстал перед судом. Об этом сообщает BBC News.
Ему предъявили обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году. Осуждены также 28 соратников аль-Башир, в частности бывшие вице-президенты Бакри Хасан Салех и Али Усман Мухаммад Таха. Следующее судебное заседание по делу о госперевороте назначили на 11 августа.
В отношении аль-Башира ведется ряд не связанных друг с другом судебных процессов. Помимо этого, представители международного сообщества добиваются, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом в Гааге: экс-президента обвиняют в военных преступлениях и геноциде в Дарфуре.
11 апреля 2019 года армия Судана совершила в стране переворот после четырех месяцев протестов населения. Демонстранты требовали отставки президента, который был у власти 30 лет. Несмотря на переворот, протесты не прекратились. Участники также требовали передать власть гражданским лицам на трехлетний транзитный период. Судан временно отстранили от членства в африканском союзе.
В 2003-м поддерживаемые правительством Дарфура боевики уничтожили около двух тысяч деревень, в которых якобы скрывались повстанцы. За несколько лет непрекращающихся военных действий там были убиты около 450 тысяч человек, более двух с половиной миллионов стали беженцами. Госдепартамен США признал эту ситуацию геноцидом, американские власти предъявили обвинения суданскому правительству.