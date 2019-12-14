Свергнутому президенту Судана сократили срок за коррупцию из-за возраста

Суд в Судане признал бывшего 75-летнего президента страны Омара аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает Al Jazeera.

Из-за возраста аль-Башир проведет заключение не в тюрьме, а в реабилитационной клинике, где отбывают наказание престарелые преступники. Как пишет Al Arabiya, изначально его приговорили к 10 годам, но затем срок сократили до двух лет. «По закону, те, кто достиг 70-летнего возраста, не должны отбывать срок в тюрьме», — постановил судья.

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В апреле во время обыска в доме аль-Башира изъяли сумму, эквивалентную 113 миллионам долларов. Во время обыска было найдено около 352 тысяч долларов США, порядка 6,7 миллиона евро и 5 миллиардов суданских фунтов (почти 105 миллионов долларов США), что в общей сложности составляет около 113 миллионов долларов США. Конфискованные средства отправили в казначейство Центрального банка Судана.

11 апреля армия Судана совершила в стране переворот после четырех месяцев протестов населения. Демонстранты требовали отставки президента, который был у власти 30 лет. Несмотря на переворот, протесты не прекратились. Участники также требовали передать власть гражданским лицам на трехлетний транзитный период. Судан временно отстранили от членства в африканском союзе.

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