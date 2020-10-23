США сократили число стран — спонсоров терроризма, из списка исключили Судан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Суверенного совета Судана.

«Президент США официально подписал решение об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм», — говорится в сообщении. В Судане добавили, что официально о решении будет объявлено в ближайшее время.

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Известно, что ранее США призывали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем. Судан для этого просил, чтобы его убрали из списка стран — спонсоров терроризма. В обмен на сделку США также выделят Хартуму помощь в размере семи миллиардов долларов.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Государство Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.

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