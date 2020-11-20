Беженцев призвали вернуться в охваченную войной африканскую страну

Граждан, бежавших в Судан, призвали вернуться в охваченную войной африканскую Эфиопию. Об этом рассказал посол страны в суданском Хартуме Йибелталь Аемеро в интервью телеканалу Sky News Arabia, цитату приводит РИА Новости.

Аемеро пообещал, что власти «постараются решить эту проблему».

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«Мы считаем, что люди, которые были вынуждены бежать по причине конфликта, смогут вернуться в свои дома в тот момент, когда ситуация на западе Тыграя начнет возвращаться в естественное русло», — сообщил посол. Он заверил, что вооруженный конфликт не перерастет в региональную войну.

При этом ООН опасается, что противостояние в Тыграе может перерасти в гражданскую войну. Организация также сообщила о 32 тысячах беженцах, которые уже уехали в Судан, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что ООН приготовилась к массовому наплыву беженцев в Судан. В ближайшие полгода их число может достигнуть 200 тысяч.

В Эфиопии разразился конфликт между правительством и повстанцами из движения «Народный фронт освобождения Тыграя». В результате боев погибли сотни человек, еще тысячи бегут из страны. Обе стороны игнорируют призывы к прекращению огня.

Боевые действия происходят в регионе Тыграй на севере страны, контролируемом «Народным фронтом». Организация, входившая в правящую парламентскую коалицию на протяжении последних 30 лет, добивается независимости региона. Находящийся у власти с 2018 года президент Абий Ахмед заявляет о намерении взять под контроль всю территорию Эфиопии.

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