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ООН приготовилась к массовому наплыву беженцев из-за войны в Африке

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Фото: Baz Ratner / Reuters

ООН приготовилась к массовому наплыву беженцев из-за вооруженного конфликта, который может перерасти в гражданскую войну, в африканской Эфиопии. Об этом сообщает Reuters.

В организации считают, что в Судан может прибыть 200 тысяч человек, которые спасаются от боев. Они будут бежать в Судан. Отмечается, что изначально ООН готовилась к 20 тысячам беженцев, однако их число быстро росло.

Помимо этого, ЮНИСЕФ опасается, что среди беженцев может произойти вспышка болезни. Это связано с тем, что взрослые и дети находятся в плохих санитарных условиях.

В Эфиопии разразился конфликт между правительством и повстанцами из движения «Народный фронт освобождения Тыграя». В результате боев погибли сотни человек, еще тысячи бегут из страны. Обе стороны игнорируют призывы к прекращению огня.

Боевые действия происходят в регионе Тыграй на севере страны, контролируемом «Народным фронтом». Организация, входившая в правящую парламентскую коалицию на протяжении последних 30 лет, добивается независимости региона. Находящийся у власти с 2018 года президент Абий Ахмед заявляет о намерении взять под контроль всю территорию Эфиопии.

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