Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российские миротворцы установили 25 постов для контроля ситуации в Карабахе
Бывшего главу спецслужб Армении отпустили из-под ареста
В Москве спасли запертого в машине двухлетнего ребенка 
Для первой иностранной вакцины от коронавируса нашли перевозчика
У российского полицейского нашли особняк за 60 миллионов рублей
В Москве появились новые парковочные места для электромобилей 
Заболотный выйдет с первых минут в матче сборных России и Турции
Избившего Харитонова бойца ММА задержали
Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем диагнозе
Новости партнеров

В Эфиопии произошло второе за четыре дня массовое убийство

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Второе за последние четыре дня массовое убийство произошло в Эфиопии, сообщает Reuters. Жертвами стали как минимум 34 человека.

Вооруженные боевики напали на автобус в западном регионе Бенишангуль-Гумуз. Глава Национальной комиссии по правам человека Даниэль Бекеле назвал случившееся «мрачным дополнением к человеческим жертвам, которые мы все несем».

По словам Бекеле, число жертв, скорее всего, будет расти, поскольку в больницах остается большое количество тяжелораненых. Он также призвал власти страны разработать стратегию безопасности, которая позволила бы предотвратить новые нападения.

12 ноября в городе Май-Кадра в северном регионе Тыграй случилась массовая резня, жертвами которой стали несколько сотен человек. Правозащитники пока не могут оценить точное число погибших и раненых.

Тремя днями ранее около 500 военных погибли в ходе столкновения правительственной армии с повстанцами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), добивающегося независимости для региона.

3 ноября конфликт между властями и НФОТ перешел в острую фазу — после того, как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, объявил войну повстанцам, численность которых намного превосходит правительственные войска.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На севере Эфиопии произошла массовая резня местных жителей
Россия возобновит авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией
Эфиопский бунт после убийства популярного певца привел к расстрелу протестующих