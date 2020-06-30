Эфиопский бунт после убийства популярного певца привел к расстрелу протестующих

В эфиопском городе Назрам массовые протесты после убийства популярного певца закончились расстрелом бунтующих. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что по меньшей мере восемь человек погибли, еще 80 получили ранения в ходе акций протеста из-за убийства популярного певца Хатчалу Хундессы. Шесть человек умерли по дороге в больницу, еще двое — в реанимации. Всего в больницу поступило около 80 пострадавших. Большинство погибли в результате стрельбы, некоторые получили ранения от холодного оружия и камней. При этом виновные в гибели протестующих не называются.

Хундесса считался символом и защитником народа оромо. Он подчеркивал экономические и политические проблемы, которые не решались при разных руководителях Эфиопии.

21 июня в английском Рединге от рук вооруженного ножом мужчины погибли три человека. Правоохранительные органы расценили произошедшее как теракт. Подозреваемого задержали.

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