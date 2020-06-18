США признали худшим местом для работы среди развитых стран

США показали худший результат среди других крупных развитых стран по вопросу соблюдения прав трудящихся. Данные приводятся в докладе Международной конфедерации профсоюзов.
Оценивались такие показатели, как возможность создавать профсоюзы и вступать в них, право на забастовку, безопасность на рабочем месте. По итогам все анализируемые страны (144) были разделены на шесть групп.
Штаты оказались единственной развитой страной в четвертой группе с систематическими нарушениями прав работников, наряду с Венесуэлой, Мексикой, Нигерией и Эфиопией. Эксперты признали, что ситуация с защитой прав трудящихся усугубилась во всем мире. Доля нарушений достигла максимума за семь лет.
Лучший результат продемонстрировали европейские страны: Австрия, Дания, Германия, Италия, Норвегия, Швеция. Единственная неевропейская страна-представительница рейтинга — Уругвай. Наихудшие показатели зафиксированы на Ближнем Востоке и в Северной Африке: Палестине, Сирии, Йемене, Ливии.
Россия попала в третью группу с регулярными нарушениями прав трудящихся. Вместе с ней — Болгария, Великобритания, Венгрия, Грузия и Польша.
На днях Международный институт управленческого развития назвал Сингапур лучшим в мире местом для работы и бизнеса. Авторы рейтинга ориентировались на четыре ключевых показателя: состояние экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры. Россия заняла 50-е место.