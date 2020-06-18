Названо место России в рейтинге лучших экономик

Россия находится на 50-м месте в мировом рейтинге конкурентоспособности, говорится в исследовании Международного института управленческого развития (IMD).

За год показатели ухудшились. Страна опустилась на пять позиций, в 2019 году Россия занимала 45-е место. Финляндия оказалась 13-м месте (плюс две позиции за год), Эстония — на 28-й позиции (плюс семь), 31-е место заняла Литва (минус два пункта). Латвия оказалась на 41-й позиции (минус один), далее идет Казахстан (потерял восемь пунктов за год). Также было названо место Украины в рейтинге. Она заняла 55-е место (в 2019 году была на 54-м).

Первые десять мест рейтинга лучших экономик заняли Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань. Худшие показатели продемонстрировали Монголия, Аргентина и Венесуэла (с 61-го по 63-е место соответственно).

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Всего рейтинги IMD оценивает 63 страны по множеству факторов, таких как занятость, стоимость жизни, государственные расходы, политическая стабильность, защита прав интеллектуальной собственности и другие.

Россия в июне вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Институт экономики и мира (IEP) также предсказал рост Индонезии, Китаю, Мексике и Австралии.

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