Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян

Президент России Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан в случае выявления сбоев. Об этом сообщает ТАСС.

Проводя совещание по поддержке экономики и социальной сферы, российский лидер указал, что 1 июля истекает период действия целого ряда мер защиты граждан. «В ближайшее время необходимо принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно», — сказал он.

Как пример он назвал ситуацию с работающими пенсионерами, которым рекомендуется оставаться дома, и для которых заканчиваются выплаты. «Новые меры поддержки будут необходимы, потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни», — отметил Путин.

Ранее президент России рассказал, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса. По его словам, в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в целом удалось действовать на опережение. До этого он заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. Он добавил, что выход сопровождается минимальными потерями.

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