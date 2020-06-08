Путин рассказал о позволивших пережить испытания принципах

России удалось пережить испытания, связанные с коронавирусом, благодаря тому, что страна не преступила принципы сострадания и милосердия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками, передает ТАСС.

Глава государства поблагодарил участников встречи за участие в защите россиян от коронавируса.

«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — отметил Путин.

По его словам, эти ценности исторически формировались в российском народе. «Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», — добавил президент.

Ранее 8 июня председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. «Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 476 658 человек в 85 регионах.

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