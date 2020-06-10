Российской экономике предрекли быстрое выздоровление после пандемии

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ежегодный доклад Института экономики и мира (IEP).

Рост после пандемии также предрекли Индонезии, Китаю, Мексике и Австралии. Предпосылками к быстрому выздоровлению экономики являются небольшой госдолг, низкий показатель безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли.

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Кроме того, на выход из кризиса влияет индекс PPI, отражающий уровень миролюбия в стране. По этому показателю Россия находится на 37-м месте. По прогнозам главы IEP Стива Киллелеа, для восстановления мировой экономики до уровня 2019 года понадобится пять лет.

Институт экономики и мира — международный центр по вопросам развития экономики со штаб-квартирой в Сиднее.

Карантин из-за пандемии коронавируса обошелся российскому бизнесу в 3,7 триллиона рублей. В апреле выручка компаний упала на 21 процент по сравнению с прошлым месяцем. 75 процентов представителей малого и среднего бизнеса в России считают,, что экономическая ситуация в ближайшем будущем лучше не станет.

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