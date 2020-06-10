Карантин обошелся российскому бизнесу в триллионы рублей

Карантин из-за пандемии коронавируса обошелся российскому бизнесу в 3,7 триллиона рублей. Подсчеты сделала аналитическая служба FinExpertiza, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В апреле по сравнению с мартом 2020 года выручка компаний упала на 21 процент. Среди отраслей серьезнее всего пострадали железнодорожные перевозки — их оборот за месяц сократился сразу на 74 процента, что эквивалентно 8 миллиардам рублей. Гостиничный бизнес столкнулся со снижением выручки на 12 миллиардов рублей, а предприятия в сфере культуры, спорта и развлечений с потерями в размере 18 миллиардов.

Среди наиболее пострадавших отраслей оказались также производство автомобилей и сфера торговли машинами, перевозки наземным транспортом, в том числе такси, производство таких изделий, как ювелирные украшения, музыкальные инструменты, игрушки и медоборудование, образовательные услуги, общепит, добыча нефти и газа.

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В абсолютном выражении сильнее всего просела оптовая торговля (на 1,26 триллиона рублей), розничная торговля (на 416 миллиардов рублей), продажи автотранспорта (на 346 миллиардов рублей) и добыча нефти и газа (на 324 миллиарда рублей).

Некоторые сферы бизнеса, которые столкнулись с сильнейшим падением выручки, при этом не были включены в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, то есть не могут претендовать на весь комплекс мер господдержки.

Например, обороты в самой крупной российской отрасли — добыче полезных ископаемых — снизились на 29 процентов, в сфере добычи нефти и газа потери и вовсе составили 44 процента, а добыча прочих полезных ископаемых просела по финансовым показателям на 33 процента. При этом макроотрасли не положена поддержка.

«Бизнес из большинства отраслей во время пандемии коронавируса несет огромные убытки, значительная часть которых не будет компенсирована отложенным спросом. Для российской экономики это означает сокращение производства, рабочих мест и доходов населения», — считает президент аналитической службы Елена Трубникова.

В мае стало известно, что более 75 процентов представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.

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