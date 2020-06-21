Подтверждена смерть трех человек в результате резни в Великобритании

Полиция подтвердила смерть трех человек в результате нападения вооруженного ножом мужчины в английском городе Рединг. Об этом сказано в заявлении, распространенном на официальном сайте полицейского управления по региону долины реки Темзы.

Еще три человека получили серьезные ранения и госпитализированы. Старший суперинтендант полиции Иен Хантер сообщил, что на данный момент инцидент не рассматривается как террористический акт, однако полиция не делает поспешных выводов относительно мотивов инцидента.

Правоохранители начали расследование тройного убийства. Задержан 25-летний подозреваемый, проживающий в Рединге. Полиция не считает, что он действовал с сообщниками, и отвергает дальнейшую угрозу для жителей города.

Ранее источник Sky News в правоохранительных органах заявил, что произошедшее расценивается как теракт.

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