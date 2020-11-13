На севере Эфиопии произошла массовая резня местных жителей

На севере Эфиопии в регионе Тыграй произошла массовая резня местных жителей, в результате которой погибло от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Об этом сообщает в своем докладе правозащитная организация Amnesty International.

«Десятки, а вероятнее, сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра (Mai-Kadra) в юго-западной зоне региона Тыграй в Эфиопии», — говорится в публикации. Эти данные основаны на экспертизе лаборатории Crisis Evidence Lab, которая проанализировала снимки с телами погибших. Подтверждено, что они были сделаны недавно и именно в Май-Кадре.

По информации правозащитников, большая часть тел была найдена в центре города возле здания Коммерческого банка Эфиопии, а также на дороге, которая ведет в соседний город Кумера.

Сообщается, что ответственных за массовое убийство установить пока не удалось, однако, по показаниям свидетелей, это были члены Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ). Об этом рассказали три человека, выжившие при нападении. По предварительным данным, жертвами резни стало порядка 500 человек, которые не имели отношения к военному столкновению в регионе.

9 ноября агентство Reuters сообщало о 500 жертвах столкновения правительственных войск и НФОТ. Отмечалось, что речь идет о военнослужащих.

Конфликт перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) сначала был долгие годы повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.