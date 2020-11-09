В начатой лауреатом Нобелевской премии мира войне погибли сотни человек

В войне в Эфиопии, где федеральные войска начали наступление на силы Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) из-за обвинений в нападении на военную базу, погибли уже несколько сотен человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации военного чиновника из соседнего региона, жертвами столкновений стали около 500 военнослужащих местного народа тиграй. Другие три источника в службах безопасности рассказали, что эфиопская армия также потеряла сотни человек, защищая базу.

Конфликт перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы. Правительство Эфиопии хочет добиться разоружения местных бойцов, восстановления конституционного порядка и привлечения к суду виновных. Известно, что армия страны несколько дней атакует ключевые объекты противника с воздуха.

Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) сначала был долгие годы повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

В 2019-м Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира. Он стал лауреатом «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Мир», напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



