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Гражданская война сорвала «экономическое чудо» в Африке

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Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Вооруженный конфликт, грозящий перерасти в гражданскую войну, фактически сорвал масштабные преобразования в Эфиопии, которые аналитики называли «экономическим чудом», пишет CNBC.

Боевые действия происходят в регионе Тыграй на севере страны, контролируемом Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). Организация, входившая в правящую парламентскую коалицию на протяжении последних 30 лет, добивается независимости региона.

С начала ноября в Тыграя, а также в других частях страны происходят столкновения сепаратистов с уступающими в численности правительственными войсками, а также нападения на мирных жителей. Находящийся у власти с 2018 года президент Абий Ахмед заявляет о намерении взять под контроль всю территорию Эфиопии.

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До недавнего времени Эфиопия демонстрировала самые высокие темпы роста ВВП среди всех африканских стран. В начале года Международный валютный фонд прогнозировал рост на 6,2 процента по итогам 2020 года. Из-за пандемии коронавируса прогноз был снижен до 1,9 процента, однако из-за разворачивающихся боевых действий и угрозы полномасштабной войны динамика ВВП по итогам года, скорее всего, будет отрицательной.

Успехи Эфиопии связывали в том числе и с политикой Ахмеда, которому в прошлом году удалось разрешить давний территориальный спор с соседней Эритреей. За это президент получил Нобелевскую премию мира, а страна сумела привлечь новых инвесторов. Также Ахмед запустил масштабную программу преобразований, рассчитанную до 2030 года. Ее целью является превращение Эфиопии из аграрной страны в индустриальную.

Однако теперь местные активы станут для них гораздо менее привлекательными. Держатели ценных бумаг уже избавляются от них и распродают национальную валюту — быр, что приводит к ее ослаблению. Аналитики предсказывают, что в случае эскалации конфликта и перерастания его в полноценную гражданскую войну будут нарушены внешнеторговые связи Эфиопии с основными партнерами.

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