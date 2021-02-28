Российский военный корабль впервые вошел в порт Судана

Российский военный корабль, фрегат «Адмирал Григорович» впервые в новейшей российской истории вошел в порт Судана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что визит организован по приглашению Судана, где вскоре будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.

В рамках визита «Адмирал Григорович» должен пополнить материальные запасы, а личный состав — принять участие в учениях «АМАН-2021» в Аравийском море. После этого ему будет предоставлен отдых.

Также сообщается, что открытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе. Оно носит оборонительный характер и не направлено против других государств.