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Российский военный корабль впервые вошел в порт Судана

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Фото: Минобороны России

Российский военный корабль, фрегат «Адмирал Григорович» впервые в новейшей российской истории вошел в порт Судана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что визит организован по приглашению Судана, где вскоре будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.

В рамках визита «Адмирал Григорович» должен пополнить материальные запасы, а личный состав — принять участие в учениях «АМАН-2021» в Аравийском море. После этого ему будет предоставлен отдых.

Также сообщается, что открытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе. Оно носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

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