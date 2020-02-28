Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».

По его словам, турецкие проливы Босфор и Дарданеллы одновременно проходят «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». Они вышли из Севастополя и войдут в состав постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Рулев отметил, что этот переход — плановый.

Представитель ЧФ напомнил, что еще один фрегат «Адмирал Эссен» выполняет задачи в Средиземноморье с декабря 2019 года. Агентство указывает, что фрегаты ранее уже неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии. Сейчас они направляются в регион на фоне обострившейся обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

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В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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