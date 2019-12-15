Эсминец США вошел в Черное море

Американский эсминец «Росс» вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Эсминец сопровождает корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».
Ракетный эсминец ВМС США «Росс» оснащен системой противоракетной обороны «Иджис», ракетами-перехватчиками «Стандарт-2» и крылатыми ракетами «Томагавк», уточняет «Интерфакс».
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!