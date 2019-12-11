Уничтожение цели «Калибром» в Черном море попало на видео

tvzvezda.ru

Уничтожение мишени на береговом полигоне крылатой ракетой «Калибр», запущенной в рамках корабельных учений фрегатом «Адмирал Эссен» в Черном море, сняли на видео. Соответствующий ролик публикует «Звезда».

Материалы по теме По всем фронтам Что стало с ядерным оружием России после распада СССР

Телеканал отмечает, что ракета прошла более 250 километров. В ходе полета оружие сопровождали сверхзвуковые истребители. Попадание ракеты в цель зафиксировали при помощи беспилотников.

В январе ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что для ВМФ России разрабатывается модификация крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тысячи километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!