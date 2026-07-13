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12:51, 13 июля 2026Мир

Россия пообещала ответить на британские санкции

МИД РФ: Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия примет ответные меры в отношении Великобритании из-за расширения антироссийских санкций. Об этом представитель Министерства иностранных дел (МИД) России сообщил РИА Новости.

«Ответим», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя вопрос журналистов о реакции Москвы на действия Лондона.

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При этом в министерстве не стали раскрывать детали того, что из себя будут представлять будущие российские контрмеры.

Ранее под британские санкции попали десять россиян, которых Лондон обвинил в деятельности, направленной на якобы дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее независимости.

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