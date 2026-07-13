Создатель российского самолета опроверг срыв переговоров о его поставке

ОАК сообщила о продолжении переговоров с S7 о контракте на поставку самолетов Ту-214

Переговоры между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; входит в Ростех) и авиакомпанией «Сибирь» (бренд S7) по поводу подписания контракта на поставку самолетов Ту-214 продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК, передает ТАСС.

«Идет обсуждение и согласование технического задания на поставку самолетов, определяются условия поставки, лизинга и другие коммерческие детали», — рассказал представитель пресс-службы головной структуры производителя.

По его словам, соглашение планируется подписать до конца года, при этом АО «Туполев» (входит в ОАК) ведет работы по созданию версии лайнера с двухчленной кабиной экипажа.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке выяснил, что S7 хочет отказаться от контракта или свести его к минимуму, потому что не может получить гарантий модернизации кабины под экипаж из двух членов и улучшений летно-технических характеристик (ЛТХ).

Стороны вместе с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) ранее подписали меморандум о сотрудничестве по поставке ста лайнеров Ту-214 — модернизированной версии советского Ту-204, однако этот документ еще не является обязательным контрактом.

В июне прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что для Ту-214 «госавиация не ставит задачу перехода на двухчленный экипаж», но ожидается, что когда-нибудь это все же произойдет само по себе.