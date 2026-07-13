Цены на ключевой драгметалл перешли к снижению

Биржевая стоимость золота упала до 4081 доллара на фоне эскалации на Ближнем Востоке

В ходе торгов в понедельник, 13 июля, биржевая стоимость золота перешла к снижению на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки ключевого драгметалла падали примерно до 4052 долларов за тройскую унцию. К 12:50 по московскому времени цена золота поднялась до 4081 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило почти 0,8 процента.

Эксперты связывают удешевление золота в первую очередь с возобновлением взаимных ракетных ударов США и Ирана. За последнее время на Ближнем Востоке также участились атаки с участием беспилотников.

На этом фоне мировые цены на нефть перешли к активному росту, что оказало давление в том числе на котировки золота. При таком раскладе усилились опасения по поводу возможного ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, включая Федеральную резервную систему США. В случае повышения ставок позиции активов, не приносящих процентных доходов, начнут слабеть с учетом растущей привлекательности вкладов и доллара, резюмировали аналитики.

