Кандидата в премьеры Украины сравнили с предшественником «здорового человека»

Вероятного кандидата в премьер-министры Украины, нынешнего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого назвали «Гончаруком здорового человека», имея в виду первого главу кабмина при президенте страны Владимире Зеленском Алексея Гончарука. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на неназванный источник в окружении украинского лидера.
«Будет у нас "Гончарук здорового человека"», — сообщил он.
Источник поясняет, что Корецкий любит «графики и цифры», а также является работоспособным чиновником.
12 июля Владимир Зеленский объявил о снятии с должности действующего премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве, а также объявил о смене политической стратегии.