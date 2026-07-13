Кандидата в премьеры Украины сравнили с предшественником «здорового человека»

В окружении Зеленского сравнили вероятного кандидата в премьеры Корецкого и Гончарука

Вероятного кандидата в премьер-министры Украины, нынешнего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого назвали «Гончаруком здорового человека», имея в виду первого главу кабмина при президенте страны Владимире Зеленском Алексея Гончарука. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на неназванный источник в окружении украинского лидера.

«Будет у нас "Гончарук здорового человека"», — сообщил он.

Источник поясняет, что Корецкий любит «графики и цифры», а также является работоспособным чиновником.

12 июля Владимир Зеленский объявил о снятии с должности действующего премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве, а также объявил о смене политической стратегии.