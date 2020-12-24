Эфиопские военные провели масштабную атаку против армии Судана

Вооруженные эфиопские группировки при поддержке армии страны провели масштабную атаку на позиции суданских военных на границе двух государств. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на источники в армии Судана.

По данным собеседников агентства, атака была проведена после серии интенсивных столкновений, которые наблюдались в регионе в течение последних дней. Уточняется, что нападению подверглись позиции суданской армии в приграничных районах аль-Фаша и аль-Сагра.

Известно, что в ходе атаки эфиопские группировки задействовали тяжелую артиллерию. О погибших и раненых не сообщается.

На прошлой неделе армия Судана также сообщала, что понесла некоторые потери в результате нападения эфиопских сил. Отмечалось, что суданские военные попали в засаду, устроенную эфиопскими ополченцами близ населенного пункта Джебель-Абу-Тайур на территории Судана. Тогда несколько военных погибли, также пострадала техника. Сообщалось, что силы Судана подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны эфиопских группировок.

Как отмечает Al-Masdar News, 19 декабря Судан перебросил дополнительные силы в граничащую с Эфиопией провинцию Гедареф на востоке страны. Планировалось, что суданские военные попытаются захватить «узурпированные земли», которые в настоящее время контролирует Эфиопия.