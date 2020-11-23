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Эфиопия отчиталась об аресте почти 800 террористов в столице

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Фото: Reuters

Полиция Эфиопии арестовала почти 800 человек, подозреваемых в «подготовке террористических атак» в столице страны Аддис-Абебе по заказу «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители отчитались о поимке 796 человек, которых обвиняют в террористических планах. При этом дополнительных комментариев об операции не появлялось. Известно, что арест предполагаемых преступников совпал с разразившимся вооруженном конфликтом на севере страны между властями и НФОТ.

В ноябре в Эфиопии вспыхнул конфликт между правительством и повстанцами из движения «Народный фронт освобождения Тыграя». В результате боев погибли сотни человек, еще тысячи бегут из страны. Обе стороны игнорируют призывы к прекращению огня.

Боевые действия происходят в регионе Тыграй, контролируемом «Народным фронтом». Организация, входившая в правящую парламентскую коалицию на протяжении последних 30 лет, добивается независимости региона. Находящийся у власти с 2018 года президент, Нобелевский лауреат мира Абий Ахмед заявляет о намерении взять под контроль всю территорию Эфиопии.

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