Бориса Джонсона высмеяли за судно для пропаганды

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил построить флагманское судно, которое должно заходить в порты по всему миру и пропагандировать интересы британского бизнеса за рубежом, однако столкнулся с критикой своего плана, передает Associated Press (AP).

Проект вызывает ассоциации с ушедшей эпохой, когда королевская яхта демонстрировала миру величие Британской империи — «владычицы морей», и как раз в этом и заключается проблема, заявил Питер Рикеттс, дипломат в отставке и независимый член палаты лордов.

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«Тот факт, что больше ни у одной страны нет такого корабля, по-моему, связан как раз с тем, что идея уже давно устарела. Есть более современные способы показать миру технологичность Британии», — сказал Рикеттс.

В оппозиционной Лейбористской партии, в свою очередь, посоветовали Джонсону найти лучшее применение для денег налогоплательщиков — направить их на инвестиции в зеленую экономику и на здравоохранение.

Новый флагман, по версии Джонсона, должен отражать статус Британии как великой и независимой страны, ведущей морскую торговлю. Стоимость корабля, по данным СМИ, может достигать порядка 200 миллионов фунтов стерлингов.

Предполагается, что судно будет построено в течение четырех лет: оно должно заходить в порты по всему миру во время визитов премьер-министра, становясь площадкой для международных саммитов и ярмарок.