Британскому премьеру припомнили старый долг

Суд обязал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оплатить штраф в несколько сотен фунтов стерлингов. Политик, которому припомнили старый долг, свою вину отрицает, пишет Bloomberg.

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Британский окружной суд потребовал у Джонсона оплатить 535 фунтов (756 долларов). Происхождение долга не уточняется. В документах суда фигурирует лишь официальное место жительства Джонсона — резиденция на Даунинг-стрит. Решение суд вынес еще в октябре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

Представитель премьера сообщил о планах обжаловать приговор: «Будет подано заявление об отмене решения и о признании иска полностью необоснованным».

В апреле Джонсон стал фигурантом расследования Британской избирательной комиссии из-за того, что не смог обосновать огромные суммы, потраченные на ремонт своей резиденции. Ему предписывают обвинение в незаконной растрате денег налогоплательщиков.