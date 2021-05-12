Британскому премьеру припомнили старый долг

Суд обязал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оплатить штраф в несколько сотен фунтов стерлингов. Политик, которому припомнили старый долг, свою вину отрицает, пишет Bloomberg.
Британский окружной суд потребовал у Джонсона оплатить 535 фунтов (756 долларов). Происхождение долга не уточняется. В документах суда фигурирует лишь официальное место жительства Джонсона — резиденция на Даунинг-стрит. Решение суд вынес еще в октябре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.
Представитель премьера сообщил о планах обжаловать приговор: «Будет подано заявление об отмене решения и о признании иска полностью необоснованным».
В апреле Джонсон стал фигурантом расследования Британской избирательной комиссии из-за того, что не смог обосновать огромные суммы, потраченные на ремонт своей резиденции. Ему предписывают обвинение в незаконной растрате денег налогоплательщиков.