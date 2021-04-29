Борис Джонсон назвал чепухой дискуссию из-за ремонта его квартиры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал дискуссию, которая связана с тратами на ремонт его квартиры на Даунинг-стрит в Лондоне. Политик также отказался публиковать результаты расследования дела, которым занимается его советник Кристофер Гайд. Об этом сообщает The Independent.

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Премьер-министр ответил на критику, назвав полемику по поводу перестройки жилья чепухой, и выразил уверенность, что Гайд проделает «выдающуюся работу». По словам Джонсона, наибольшую важность для граждан страны представляет не ремонт его жилья, а ситуация с пандемией коронавируса.

«Я думаю, что в подавляющем большинстве люди сосредоточены не на этом вопросе, а на том, что мы делаем, чтобы вывести страну из пандемии», — пояснил Джонсон.

В апреле Джонсон попал под следствие, так как не смог объяснить, откуда взял деньги на дорогостоящий ремонт резиденции. Следствие предположило, что премьер-министр незаконно потратил средства партии от налогоплательщиков. В ответ на обвинения кабинет министров и пресс-секретарь Джонсона стали настаивать, что он финансировал работы на собственные средства.