Борис Джонсон попал под следствие из-за шикарного ремонта квартиры

Премьер-министр Великобритании не смог объяснить расходы на дорогостоящий ремонт своей резиденции, пишет агентство Reuters. По версии следствия, Джонсон незаконно воспользовался средствами партии от налогоплательщиков.

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Британская избирательная комиссия начала официальное расследование о том, кто профинансировал ремонтные работы в премьерской квартире на Даунинг-стрит,11 в Лондоне. Кабинет министров и пресс-секретарь Джонсона настаивают — премьер рассчитался за ремонт сам. По приблизительной оценке, новое обустройство апартаментов обошлось политику в 200 тысяч фунтов (порядка 280 тысяч долларов).

Ежегодное пособие Джонсона составляет 30 тысяч фунтов, или 42 тысячи долларов. Если бы премьер брал на ремонт ссуду, на которую теперь часто ссылается, то по правилам политического финансирования, он должен был сразу заявить об этом министрам.

В марте 2021 года, когда ремонт уже вылился в огромную сумму, и это стало известно общественности, Борис Джонсон решил создать благотворительный фонд, чтобы компенсировать неразумные траты своей невесты Кэрри Симмондс на «стены из золота». Такие пожертвования от богатых консерваторов политики восприняли как конфликт интересов.