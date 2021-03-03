Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон захотел создать благотворительный фонд, чтобы оплатить дорогостоящий ремонт своей квартиры. Работами заведовала невеста политика Кэрри Симмондс — она совершенно бесконтрольно потратила деньги, чем поставила будущего мужа в уязвимое положение. Об этом пишет Daily Mail.

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Обновление квартиры на Даунинг-стрит в Лондоне обошлось в «десятки и десятки тысяч». В ходе другого разговора Джонсон пожаловался, что затраты на ремонт оказались «больше ста тысяч». Издание пишет, что особенно встревожили политика обои: он рассказал одному священнику, что, судя по всему, стены у него дома теперь из золота. Работы продолжались больше года и были прерваны из-за пандемии.

Для того чтобы исправить ситуацию, Джонсон решил создать благотворительную организацию, которую оформят как фонд охраны культурного наследия. В настоящее время готовится заявка на его регистрацию. Главой станет барон Дэвид Браунлоу — мультимиллионер и бывший заместитель Консервативной партии Великобритании.

Ситуация грозит привести к конфликту интересов — жертвования средств от богатых членов тори (неофициальное название консерваторов) могут рассматриваться как получение финансовой выгоды премьер-министром. Сам Джонсон посчитал такой вариант получения денег оптимальным, поскольку его нынешнее состояние, учитывая убытки от бракоразводного процесса с Мариной Уилер, не позволяет оплатить ремонт по проекту лучших дизайнеров страны.

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