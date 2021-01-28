Женщина отремонтировала туалет в честь Бориса Джонсона

Жительница Уэльса по имени Карен Ваггес сделала ремонт в своем туалете в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона. Женщина установила при входе в уборную копию двери официальной резиденции политика на улице Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Об этом сообщает DailyMail.

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Ваггес является поклонницей Джонсона. Изначально она выбрала для двери синий оттенок. Однако потом послушала мужа, который посоветовал ей взять черную краску, так как этот цвет лучше гармонировал с серыми стенами. Семейная пара дополнила дизайн дверным молотком в виде головы льва, номером и небольшой панелью, имитирующей отверстие для писем. Ваггес и ее муж потратили на украшения 120 фунтов стерлингов (более 12 тысяч рублей).

В разговоре с изданием женщина пригласила Джонсона в гости и предложила провести в помещении заседание министров, однако добавила, что более трех человек там не поместятся. В случае необходимости Джонсон сможет принять в таком офисе душ и почувствовать себя как дома. Ваггес также подчеркнула, что у нее, как и в резиденции, есть кот.

Пользователи сети оценили идею и похвалили супругов за проделанную работу. Один из них подумал, что это вход в отдельную квартиру, а не в комнату. Однако некоторые из участников обсуждения посчитали такой ремонт метафорой, олицетворяющей происходящее в стране.

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