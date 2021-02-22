Джонсон назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

Джонсон рассказал, что первые ограничения будут отменены 8 марта. Так, жителям Великобритании разрешат встречаться под открытым небом с одним посторонним человеком, и будут открыты школы.

29 марта в стране начнут работу теннисные корты, гольф-клубы и будут разрешены занятия спортом под открытым небом. Также можно будет собираться компаниям по шесть человек или двум семьям. 12 апреля будут отменены еще несколько ограничений: в Великобритании откроются непродовольственные магазины и прочие заведения. В середине мая власти рассчитывают открыть пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы и разрешить членом одной семьи встречаться в помещении.

Премьер подчеркнул, что, возможно, к 21 июня правительство сможет снять все коронавирусные ограничения. Он добавил, что при соблюдении всех условий летом в стране могут начать проводить спортивные мероприятия.

Ранее новая глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что Великобритания должна незамедлительно отдать свои вакцины от коронавируса бедным странам. Она рассказала, что мировая экономика рискует потерять девять триллионов долларов, если к середине года богатые страны вакцинируют половину своего населения, а бедные страны не привьют свое.