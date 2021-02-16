В Великобритании выявили еще одну мутацию коронавируса

Исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться по меньшей мере в девяти странах. Об этом пишет газета Guardian.

Как сообщили ученые, разновидность COVID-19 получила название B1525. Известно, что этот вариант инфекции был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

Ранее стало известно, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 оказался более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70 процентов более смертоносным. Уже подтверждено, что вирус на 35-45 процентов легче передается от человека человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые десять дней.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций, опасаются специалисты.