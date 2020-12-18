Борис Джонсон извинился на видео за неряшливую прическу перед матерью репортера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за свои растрепанные волосы на видео во время интервью для Daily Mail. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Глава британского правительства попал в объектив камеры во время поездки в учебный центр Openzone в Болтоне. Репортер, который вел съемку, задал ему вопрос от имени своей матери. «Ваша прическа всегда выглядит неряшливо, и моя мама хочет знать почему», — спросил он.

Смеясь, Джонсон ответил: «Я могу вам сказать, что я расчесываю волосы — у меня есть расческа в офисе. Пожалуйста, передайте вашей маме мои наилучшие пожелания на Рождество и извинитесь за мою прическу. Я стараюсь с ней справиться изо всех сил».

Основатель лондонского салона Salon64 Рики Уолтерс (Ricky Walters) дал комментарии по поводу прически главы британского правительства. Он назвал его волосы ужасными, отметив, что стрижка выглядит самодельной. «Полагаю, что ни один парикмахер не совершил бы такое преступление, и Борис самостоятельно подстригается между встречами по вопросам Вrexit и борьбой с COVID-19», — высказался специалист.

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Представители премьер-министра сообщили изданию, что прическа Джонсона «вышла из-под контроля», поскольку на данный момент он сосредоточен на большом объеме работы. Кроме того, близкие к политику источники опровергли слухи о том, что он самостоятельно отстриг волосы.

В ноябре шапка-петушок Бориса Джонсона сделала его объектом насмешек в сети. Так, его запечатлели на одной из улиц Лондона в черном лонгсливе и брюках того же цвета, а также нелепом головном уборе в тон костюма.