Шапка-петушок Бориса Джонсона сделала его объектом насмешек в сети

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые появился на публике после двухнедельного режима самоизоляции и стал объектом насмешек из-за внешнего вида. Соответствующие снимки и комментарии появились в соцсетях.

Главу британского правительства запечатлели на одной из улиц Лондона в черном лонгсливе и брюках того же цвета, а также шапке-петушке в тон костюма. Отмечается, что политик впервые вышел из дома, где ему предписали изолироваться из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

Пользователи сети высмеяли наряд Джонсона в многочисленных постах на своих страницах в социальных сетях. «Джонсон показал, что является человеком, который не умеет нормально носить шапки», «Борис Джонсон больше не изолируется на Даунинг-стрит, и вот как он выглядит. У меня нет слов. Этот человек наш лидер?», «Шапка с сюрпризом, что это вообще такое?» — высказывались юзеры.

Ранее в ноябре носки вероятного следующего президента США Джо Байдена на официальной встрече привлекли внимание журналистов. Он пришел на встречу в театре The Queen в Уилмингтоне, штат Делавэр, в синих носках с паттерном из голубых собак.