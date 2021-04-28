Мир
 
Последние новости
Курс евро упал ниже 90 рублей
Полицейский проигнорировал звонок о домашнем насилии и стал фигурантом дела
Путин побывал на станции скорой помощи в Пушкине
В России началась вторая фаза испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники
Экс-премьера Великобритании подняли на смех в сети за стрижку из 80-х
Российский врач оценил обнаруженный учеными способ убить коронавирус за секунду
В Турции предложили срочно использовать С-400 из-за США
Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом
Новости партнеров
Прослушать новость

Джонсон опроверг приписываемую ему фразу о «тысячах трупов»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос лейбориста Кира Стармера о приписываемом ему заявлении о «горах трупов». Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

На традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте премьер заявил, что никогда не произносил данную фразу: «Скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун».

«А если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, сведениями о том, кто и когда заявил, что я произносил эту фразу», — ответил Джонсон.

Впервые об этих словах, якобы произнесенных премьером, написал британский таблоид Daily Mail. Издание ссылается на некие источники, услышавшие эту фразу на встрече с членами британского кабмина в конце октября 2020 года. Именно тогда Джонсон ввел второй четырехнедельный локдаун. По информации источников газеты, такими словами политик ответил на предупреждения о том, что для охраны ковидных госпиталей необходимы военные.

«Премьер-министр ненавидит саму идею введения локдаунов. Он все время повторял, что нет никаких доказательств их действенности», — рассказал источник газеты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boris Johnson and Sir Keir Starmer clash at PMQs amid 'sleaze' scandal
Boris Johnson: 'Let the bodies pile high in their thousands'. PM's incendiary remark during fight over lockdowns is latest claim in No10 drama - amid spectacular row with Cummings
Бориса Джонсона упрекнули в предпочтении «тысяч трупов» новому локдауну