Джонсон опроверг приписываемую ему фразу о «тысячах трупов»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос лейбориста Кира Стармера о приписываемом ему заявлении о «горах трупов». Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

На традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте премьер заявил, что никогда не произносил данную фразу: «Скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун».

«А если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, сведениями о том, кто и когда заявил, что я произносил эту фразу», — ответил Джонсон.

Впервые об этих словах, якобы произнесенных премьером, написал британский таблоид Daily Mail. Издание ссылается на некие источники, услышавшие эту фразу на встрече с членами британского кабмина в конце октября 2020 года. Именно тогда Джонсон ввел второй четырехнедельный локдаун. По информации источников газеты, такими словами политик ответил на предупреждения о том, что для охраны ковидных госпиталей необходимы военные.

«Премьер-министр ненавидит саму идею введения локдаунов. Он все время повторял, что нет никаких доказательств их действенности», — рассказал источник газеты.