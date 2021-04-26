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Бориса Джонсона упрекнули в предпочтении «тысяч трупов» новому локдауну

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Фото: Globallookpress.com

Премьер-министра Великобритании упрекнули в том, что он якобы предпочел лицезреть «тысячи трупов» британцев, но не объявлять очередной локдаун в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источников газеты, премьер озвучил резкое замечание на встрече с членами кабинета в конце октября 2020 года. Тогда Джонсон с неохотой ввел четырехнедельный локдаун в стране, второй с начала пандемии, и высказал мнение относительно вероятности следующего режима изоляции.

«Пусть трупы лежат тысячами, больше никаких чертовых локдаунов», — якобы заявил Джонсон. Согласно источникам издания, таким образом он прокомментировал предупреждение о необходимости привлечения военных к охране больниц с пациентами с COVID-19.

«Премьер-министр ненавидит самую идею введения локдаунов. Он все время повторял, что нет никаких доказательств их действенности», — рассказал источник газеты. При этом издание отмечает, что премьер неоднократно допускал грубые и резкие замечания в период кризисной ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Комментируя упреки в адрес Джонсона в беседе с журналистами телеканала Sky News, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что сложившаяся ситуация похожа на комедию, где есть «неназванные источники неназванных экспертов, которые говорят о неназванных событиях», а сам британский премьер заявил, что подобных замечаний не делал.

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