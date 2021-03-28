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Британия продлит до августа запрет на зарубежные поездки

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Фото: Reuters

Власти Великобритании собираются продлить до августа запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

Правительство обещало объявить 12 апреля дату возобновления сообщения с другими странами. Предполагалось, что это будет 17 мая. Однако в последние недели власти все чаще говорят о том, что планировать отпуск за границей летом еще слишком рано.

При этом даже после открытия границ планируется ввести систему туристических коридоров. Страны будут разделены на зеленый, желтый и красный списки.

После посещения государств из зеленого списка карантин не потребуется. Съездившим в страну из желтого списка, возможно, придется отправиться домой на самоизоляцию. Приехавшие же из стран из красного списка должны будут отбыть двухнедельный карантин за свой счет в гостиницах при аэропортах, а также сдать как минимум два теста на коронавирус.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился вакциной, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

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