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Премьер Великобритании выпьет пива в пабе после локдауна

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Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует выпить пива в пабе после того, как будет ослаблен режим локдауна, действующий в стране. Его слова передает информационное агентство Reuters.

Джонсон рассказал об этом плане, анонсируя смягчение антикоронавирусных мер: с 12 апреля в стране планируется вновь открыть все магазины, спортивные залы, парикмахерские и другие общественные пространства. Отмечается, что это происходит на фоне масштабного развертывания программы вакцинации и падения скорости распространения инфекции.

Путешествия через границу, однако, точно не будут доступны раньше 17 мая. Джонсон не смог сказать, получится ли у британцев провести летние отпуска за рубежом.

В марте текущего года Джонсон объяснил, почему изначально не вводил жесткие ограничительные меры. По его словам, эпидемия коронавируса не казалась ему серьезной проблемой, а саму болезнь он считал чем-то вроде простуды.

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