В Британии будут сажать на 10 лет за сокрытие поездок в страны из черного списка

В Британии власти планируют сажать на 10 лет любого, кто попытается скрыть поездки в страны из «черного списка». Такую жесткую меру анонсировал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, его слова приводит The Guardian.

В «черный список» входят большинство стран Южной Америки и юга Африки, а также Португалия и Объединенные Арабские Эмираты. При этом все прибывшие из 33 стран с высокой заболеваемостью COVID-19 должны оплатить специальные карантинные отели, отобранные правительством страны. Стоимость десятидневного проживания в них может составлять до 1750 фунтов стерлингов.

Британские власти также объявили, что иностранным туристам, не сдавшим обязательные тесты на коронавирус, будет грозить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Кроме того, тем, кто не пройдет карантин в назначенном правительством отеле, будет грозить штраф в размере от 5000 до 10 000 фунтов.

В январе мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц в связи с эпидемией COVID-19. До этого Британия ввела третий национальный карантин из-за пандемии коронавируса.