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Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон относился к коронавирусу как к простуде, с чем и было связано его нежелание вводить жесткие эпидемиологические меры. Эти данные раскрыты в материале BBC News.

По словам источников издания, даже когда коронавирусная инфекция начала распространяться по стране в марте прошлого года, Джонсон считал, что власти должны игнорировать COVID-19. Он якобы считал, что вводить карантин — это чрезмерно эмоциональная реакция.

Когда премьера попросили перестать здороваться за руку, в частности с зараженными инфекцией, он отказался. «Я и так уже пожал всем руки», — цитирует Джонсона источник. Неназванный министр, близкий к премьеру, также раскритиковал его решение ослабить ограничения летом, чтобы спасти экономику. По мнению источника, это привело к большому всплеску заболеваемости.

Джонсон впервые объявил о введении всеобщего карантина в стране 23 марта прошлого года. Перед этим разные исследователи неоднократно заявляли, что Британия проводит неверную политику по борьбе с коронавирусом. Они называли принятые ранее меры правительства недостаточно жесткими.

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