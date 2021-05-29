Премьер-министр Великобритании тайно женился

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей давней подруге, 33-летней Кэрри Саймондс. Об этом 29 мая сообщает Daily Mail.

Таким образом, Джонсон стал первым за 199 лет премьер-министром, вступившим в брак на своем посту. В последний раз подобное происходило, когда Роберт Бэнкс Дженкинсон, второй граф Ливерпуля, женился на Мэри Честер в 1822 году.

По данным издания, пара обменялась клятвами в католическом Вестминстерском соборе. На церемонии присутствовали 30 гостей, а возглавил ее Дэниел Хамфрис, крестивший в прошлом году сына супругов.

Для 56-летнего Джонсона это третий брак. Пара обручилась в декабре 2019 года. 29 апреля 2020 года у них родился сын Уилфред, которого переболевший коронавирусом Джонсон назвал в честь спасших его врачей.