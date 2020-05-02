Джонсон назвал новорожденного сына в честь спасших его врачей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Instagram невесты премьера Кэрри Симондс.

Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон. Симондс рассказала, что Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури — в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые ухаживали за Джонсоном, когда он находился в отделении интенсивной терапии.

Сын британского премьера родился 29 апреля в больнице Лондона.

27 марта Джонсон рассказал, что заразился коронавирусом. Спустя десять дней политика по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Затем состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

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